Украина объяснила закупку алюминия в России безысходностью

6 февраля 2020     16
Украина объяснила закупку алюминия в России безысходностью

Украинское госпредприятие «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») признало, что закупает алюминий для производства американской ракеты-носителя Antares в России. Об этом сообщается на сайте предприятия.

В администрации «Южмаш» объяснили, что причина этого заключается в безысходности. На предприятии отметили проводимую диверсификацию и импортозамещение поставок. Однако отмечается, что закупка алюминия на Украине не всегда возможна. Также в сообщении сказано, что в случае с Antares происхождение, качество и надежность металла указаны в конструкторской и рабочей документации на комплектующие ракеты и не могут быть изменены производителем.

Отмечается, что российский металл можно заменить, но для этого необходимо проводить дополнительные работы большого объема. Кроме того, это потребует затрат со стороны американского заказчика, добавили в «Южмаше».

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00:02 — 2 августа 2018

Ранее сообщалось о том, что «Южмаш» заказал российский металл на сумму 110 миллионов рублей. Закупки проходят с 2017 года. В этом году российская компания поставит на Украину 88,7 тонны алюминиевого проката. Всего «Южмаш» и «Альфа-Металл» заключили уже четыре контракта на общую сумму 435 миллионов рублей.

«Южмаш» управляется Государственным космическим агентством Украины. Предприятие выпускает основную конструкцию первой ступени ракеты, главным разработчиком которой является американская Northrop Grumman Innovation System (бывшая Orbital Sciences Corporation).

Antares используется для запуска на низкую опорную орбиту, в том числе для вывода в космос грузового космического корабля Cygnus, доставляющего грузы на Международную космическую станцию (МКС). Первый запуск Antares состоялся 21 апреля 2013 года.

Источник: Лента.Ру

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