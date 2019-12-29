Украина подтвердила начало обмена пленными

В Киеве подтвердили начало процедуры обмена удерживаемыми лицами на пункте пропуска Майорск в Донбассе. Об этом пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила на своем Telegram-канале 29 декабря.

О начале процедуры обмена рассказала и омбудсмен Украины Людмила Денисова. «В Майорске Донецкой области начался долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на родину», — говорится в сообщении.

Вместе с этим, омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что 80% человек, которых Киев должен передать в рамках обмена пленными, не проживают в Донбассе

«Это жители, которые проживают за линией ограничения — это люди из Мариуполя, Красноармейска, Харькова и другие», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее Морозова сообщила, что 22 человека отказываются от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и ЛНР и ДНР, потому что хотят остаться на подконтрольной Киеву территории. Окончательное число возвращенных сторонами пленных станет известно по итогам верификации.

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками проходит в районе контрольного пункта въезда-выезда под Горловкой 29 декабря.

О достижении договоренности по проведению обмена между ЛНР и Украиной удерживаемыми лицами до конца 2019 года стало известно 23 декабря.

18 декабря в ЛНР подтвердили готовность провести обмен пленными до конца года, тогда же представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева призвала Украину приложить все усилия для выполнения решения «нормандской четверки» и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей в формате «всех на всех». Тем не менее представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) так и не смогли достичь договоренности об обмене.

О договоренности провести обмен в формате «всех на всех» до 31 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже.

Источник: Газета Известия