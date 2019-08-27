Украина показала «мощный» прожиг «Циклон-4»

Конструкторское бюро (КБ) «Южное» (Украина) показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4». Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

«И хотя это не первая ступень, звук работы которой мы обычно слышим во время стартов ракет с космодромов, но согласитесь, также выглядит очень мощно и зрелищно», — пишет «Южное».

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Успешные испытания третьей ступени «Циклон-4», в ходе которых жидкостной ракетный двигатель РД-861К запускался пять раз, прошли 23 августа. В дальнейшем разработчики планируют провести летные тесты третьей ступени.

В октябре 2018 года североамериканская компания Maritime Launch Services (MLS), сотрудничающая с украинскими заводом «Южмаш» и КБ «Южное», показала анимацию запуска ракеты «Циклон-4М» с космодрома, расположенного на территории Канады.

Источник: Лента.Ру