Украина потребовала от России «убраться» из Крыма

Украина потребовала от России «убраться» с Крымского полуострова, обещав возобновить после этого поставки воды. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Вадим Пристайко, передает УНИАН.

Министр назвал Крым «многогранной проблемой». По его словам, на полуострове много трудностей, в том числе у «захваченных» украинских предприятий.

«Наша политика остается неизменной: мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым», — подчеркнул Пристайко.

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20:45 — 5 февраля 2018

Сейчас, продолжил дипломат, полуостров находится «под оккупацией», и ответственность за территорию, по международным конвенциям, несет «страна-оккупант». «Это мы как раз доносим Российской Федерации. Убирайтесь с территории — мы возобновим все что было, опять же мирным путем», — заключил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не станет «ценой мира на Донбассе». Он утвердил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма в память о митинге в Симферополе 2014 года, организованном Меджлисом крымско-татарского народа (запрещенная в России организация).

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. После этого в Крыму начались проблемы с водой, поскольку Украина прекратила ее подачу по Северо-Крымскому каналу.

Источник: Лента.Ру