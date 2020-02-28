Украина провела военные учения для «противодействия российской армии»

28 февраля 2020     17
Украина провела военные учения для «противодействия российской армии»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместно с подразделениями других силовых структур провели военные учения со стрельбами на побережье Азовского моря. Об этом сообщает штаб Операции Объединённых сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Двухдневные тактические учения под названием «Попутный ветер» прошли на одном из полигонов ВСУ. Во время маневров тактическая группа «Мариуполь» должна была не допустить высадки десанта противника, отбросить его в море и уничтожить во время отхода.

В штабе ООС отметили, что проведение учений по обороне побережья связано «с возможным противодействием российской армии». Там подчеркнули, что поскольку обучение военнослужащих происходило непосредственно в районе проведения Операции Объединенных сил, обстановка была максимально приближена к реальной».

Ранее командующий Военно-морскими силами ВСУ адмирал Игорь Воронченко оценил военную мощь России в Крыму. За последние шесть лет российские власти перевооружили весь корабельный состав Черноморского флота, размещенный на полуострове, отметил он.

Источник: Лента.Ру

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