Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу

Власти Украины решили закрыть две трети пунктов пропуска через границу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства страны.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство в ближайшее время ограничит количество действующих пунктов пропуска.

Закрыть планируют 70 процентов пропускных пунктов, однако их точный список все еще уточняется.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин: закрыты учебные заведения, прекращено авиасообщение с рядом стран, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в стране подтвержден один случай коронавируса, однако бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни зараженных коронавирусом, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой. Он отметил, что на Украину ежедневно въезжают до 500 тысяч человек из охваченной вирусом Европы, следовательно, заразиться можно и не покидая пределы страны.

Источник: Лента.Ру