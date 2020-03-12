Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу

12 марта 2020     13
Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу

Власти Украины решили закрыть две трети пунктов пропуска через границу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства страны.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство в ближайшее время ограничит количество действующих пунктов пропуска.

Закрыть планируют 70 процентов пропускных пунктов, однако их точный список все еще уточняется.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин: закрыты учебные заведения, прекращено авиасообщение с рядом стран, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в стране подтвержден один случай коронавируса, однако бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни зараженных коронавирусом, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой. Он отметил, что на Украину ежедневно въезжают до 500 тысяч человек из охваченной вирусом Европы, следовательно, заразиться можно и не покидая пределы страны.

Источник: Лента.Ру

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