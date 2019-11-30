Украине напророчили непростую зиму

30 ноября 2019     23
Украине напророчили непростую зиму

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев прокомментировал желание Украины запретить прямые закупки газа у России. Его слова приводит RT.

Селезнев отметил, что намерение партии «Европейская солидарность» внести в Верховную Раду соответствующий законопроект может быть попыткой показать Евросоюзу, «насколько Украине тяжело в переговорах с Россией». Также он назвал это решение объяснением страны для украинцев на будущий год. «Киеву этой зимой может быть не так просто», — заявил парламентарий и добавил, что подобные заявления объяснят сложившиеся проблемы в будущем.

Он предположил, что с украинской точки зрения этот шаг может выглядеть логичным. По его мнению, Украина так показывает усиление позиции в переговорах по транзиту газа. Однако он предупредил, что такие методы не способствуют диалогу и отметил, что Россия — «за конструктивность». Также Селезнев назвал условия для восстановления транзита через украинскую ГТС понятными.

Действующий контракт на транзит газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. На Украине рассчитывают на долгосрочный контракт, а в России выступают за продление соглашения только на год. Это связано с тем, что в середине 2020 года планируется запустить газопровод «Северный поток-2» из России в Германию в обход Украины.

Источник: Лента.Ру

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