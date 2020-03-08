Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

8 марта 2020     17
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом. Такое мнение выразил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, передает издание «Главред».

По его словам, профессионалы не хотят идти на государственную службу «на смешные зарплаты», из-за которых вся их жизнь «оказывается под микроскопом».

Как считает эксперт, Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность государственных институтов, поскольку не имел понимания приоритетов. В связи с этим Романенко посоветовал украинцам «готовиться к коллапсу».

Материалы по теме

00:01 — 7 марта

Ранее Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. «Мы так и живем. Мы затыкаем дыры», — сказал он. Однако украинский лидер отметил, что пытается затыкать эти дыры «руками и ногами».

В начале февраля сообщалось, что рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня. По состоянию на конец января, Зеленскому доверяют менее 50 процентов украинцев. При этом совсем не доверяют президенту 20,5 процента опрошенных, скорее не доверяют — 18,8 процента респондентов.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом. Такое мнение …


Названы самые популярные у россиянок профессии
Названы самые популярные у россиянок профессии

Продавец является самой популярной у россиянок профессией. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Уточняется, что продавцами в …


Назван лучший подарок россиянкам на 8 марта
Назван лучший подарок россиянкам на 8 марта

Букет из сезонных цветов и незабываемые эмоции будут лучшим подарком для женщины на 8 марта, партнершам по бизнесу можно дарить …


Трамп и Болсонару выразили поддержку Гуайдо в «восстановлении демократии»
Трамп и Болсонару выразили поддержку Гуайдо в «восстановлении демократии»

Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару подтвердили свою поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо в «восстановлении демократии …


Три человека погибли в результате ДТП под Киевом
Три человека погибли в результате ДТП под Киевом

Три человека погибли при столкновении грузовика Renault и легкового автомобиля Peugeot 307 CC на Бориспольской окружной трассе под Киевом, сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты