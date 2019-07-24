Украине предсказали катастрофу на рынке труда

24 июля 2019     19
Украине предсказали катастрофу на рынке труда

Через десять лет Украина рискует потерять до 15 процентов рабочей силы, а к 2050 году этот показатель составит 30 процентов. Такой прогноз содержится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по демографии стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Аналогичные потери в треть трудоспособного населения к 2050 году, по данным аналитиков, ожидают Болгарию, Латвию и Польшу. В МВФ указали, что чуть лучше ситуация будет складываться в Сербии и Словакии: за несколько десятилетий страны могут потерять до 20 процентов рабочей силы. Чтобы минимизировать потери, Украине рекомендовали увеличить число работающих мужчин старше 55 и женщин старше 35 лет и поднять пенсионный возраст.

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