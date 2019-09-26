Украине предсказали продажу почти всей земли иностранцам

26 сентября 2019     12
Украине предсказали продажу почти всей земли иностранцам

Если на Украине примут земельную реформу, то 42 миллиона гектаров могут выкупить иностранцы и граждане с двойным гражданством. Об этом, потребовав провести всенародный референдум по предлагаемым изменениям, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает ТАСС.

Она попросила авторов законопроекта не обманывать людей фразами о том, что землю могут продать только украинцам, а сконцентрировать ее в одних руках не получится.

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По ее словам, землю смогут купить и те украинские предприятия, где 99 процентов собственности принадлежит иностранцам — гражданам или компаниям. Также ничто не мешает одному владельцу зарегистрировать несколько юридических лиц и обойти ограничение о 210 тысячах гектаров земли в одни руки.

Все это, уверена она, приведет к развитию «аграрной олигархии», от которой и так страдает республика, а в целом реформа означает «новейшую колонизацию Украины», поскольку продать предлагается 72 процента всей ее территории.

Тимошенко заявила, что семь областных советов приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому и парламенту с требованием остановить продажу земли. Она пообещала, что ее фракция в Верховной Раде подготовит законопроект о том, что изменения в Земельном кодексе Украины требуют проведения всенародного референдума.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка является одним из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда (МВФ) для дальнейшего кредитования Украины. В начале сентября президент Зеленский поручил правительству подготовить соответствующий законопроект к 1 октября, а Раде — принять его до 1 декабря. Президентская партия «Слуга народа» обладает абсолютным большинством в парламенте, поэтому может провести законопроект без поддержки других политических сил.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало на сайте проект реформы, согласно которому, рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

Если бы всенародный референдум был проведен сейчас, то, как показал опрос, против реформы выступила бы почти половина населения страны, а поддержали бы — менее трети. Зеленский не намерен отказываться от идеи, а граждан Украины он призывает не бояться, что ее землю в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне.

Источник: Лента.Ру

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