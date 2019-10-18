Украине указали на возможность снижения цены на газ

Стоимость газа для Украины может быть на 20 процентов ниже нынешней. Это возможно при условии прямых поставок. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе совещания с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Стенограмма разговора размещена на сайте правительства.

Миллер настаивает на том, что поставки будут значительно дешевле реверса из стран Западной Европы. Одновременно он напомнил, что от Украины пока не поступил ответ о том, будет ли она покупать газ и в каких объемах.

Ранее в пятницу, 18 октября, Миллер сказал, что если Киев не создаст независимого оператора газотранспортной системы, единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта.

Действующий контракт на поставку газа между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года. Москва выступает за продление соглашения на год, а в Киеве настаивают на долгосрочных договоренностях. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что краткосрочное продление действующего контракта на транзит российского газа в Европу не нужно Украине, никакого другого варианта, кроме долгосрочного соглашения, быть не может.

Источник: Лента.Ру