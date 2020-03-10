Украинку сняли в Кременчуге для рекламы Marc Jacobs

10 марта 2020     14
Украинку сняли в Кременчуге для рекламы Marc Jacobs

Украинская модель Саша Мельничук сфотографировалась в родном городе Кременчуг для рекламной кампании американского модного бренда Marc Jacobs. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает «Украинская правда».

Идеей художественного проекта стало воссоединение семьи: 27-летнюю украинку сняли вместе с матерью и бабушкой. На некоторых кадрах она запечатлена вместе с семьей в платье с цветочном принтом, на других — позирует на улице и демонстрирует аксессуары бренда на фоне городских пейзажей.

@Sasha_Melnychuk wearing RUNWAY SPRING 2020 MARC JACOBS 💐
#MJSS20 Photographed by @SashaFro
Styled by @Sasha_Melnychuk

Фото опубликовано @marcjacobs

Автором съемки стала фотохудожница Саша Фролова, стилисткой выступила сама Мельничук.

Саша Мельничук начала модельную карьеру в 13 лет, переехав в Японию. В настоящий момент она живет в Париже и сотрудничает с мировыми брендами, в том числе Vetements, Yeezy и Alexander Wang.

В декабре 2019 года «Мисс Украина 2018» — модель Леонила Гузьопубликовала откровенную фотографию в социальных сетях. На снимке Гузь позировала топлес на фоне красных штор и прикрывала грудь руками. Для съемки модель надела черные блестящие штаны с высокой посадкой и открытые босоножки на каблуках.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольцев приглашают сдать опасные отходы
Севастопольцев приглашают сдать опасные отходы

В Севастополе 14 марта в эко-парке «Лукоморье» состоится экологическая акция по сбору опасных отходов. «Севприроднадзор» и ООО «Агентство «Ртутная безопасность» …


Украинку сняли в Кременчуге для рекламы Marc Jacobs
Украинку сняли в Кременчуге для рекламы Marc Jacobs

Украинская модель Саша Мельничук сфотографировалась в родном городе Кременчуг для рекламной кампании американского модного бренда Marc Jacobs. Об этом во …


Рэпера Моргенштерна доставили в больницу
Рэпера Моргенштерна доставили в больницу

Рэпера и блогера Моргенштерна (Morgenshtern) доставили в больницу. Об этом он сообщил в своих Instagram-stories. «Это ****** [проклятая] ангина. Конечно, …


Зеленский обошелся украинскому бюджету почти в миллиард гривен за 2019 год
Зеленский обошелся украинскому бюджету почти в миллиард гривен за 2019 год

Содержание президента Украины Владимира Зеленского за 2019 год обошлось бюджету страны почти в миллиард гривен. Об этом сообщает «112 Украина». …


Названа дата презентации песни Little Big для «Евровидения»
Названа дата презентации песни Little Big для «Евровидения»

Группа Little Big, которая представит Россию на «Евровидении-2020», презентует песню для музыкального конкурса в четверг, 12 марта. Об этом сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты