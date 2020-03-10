Украинку сняли в Кременчуге для рекламы Marc Jacobs

Украинская модель Саша Мельничук сфотографировалась в родном городе Кременчуг для рекламной кампании американского модного бренда Marc Jacobs. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает «Украинская правда».

Идеей художественного проекта стало воссоединение семьи: 27-летнюю украинку сняли вместе с матерью и бабушкой. На некоторых кадрах она запечатлена вместе с семьей в платье с цветочном принтом, на других — позирует на улице и демонстрирует аксессуары бренда на фоне городских пейзажей.

@Sasha_Melnychuk wearing RUNWAY SPRING 2020 MARC JACOBS 💐

#MJSS20 Photographed by @SashaFro

Styled by @Sasha_Melnychuk Фото опубликовано @marcjacobs

Автором съемки стала фотохудожница Саша Фролова, стилисткой выступила сама Мельничук.

Саша Мельничук начала модельную карьеру в 13 лет, переехав в Японию. В настоящий момент она живет в Париже и сотрудничает с мировыми брендами, в том числе Vetements, Yeezy и Alexander Wang.

В декабре 2019 года «Мисс Украина 2018» — модель Леонила Гузь — опубликовала откровенную фотографию в социальных сетях. На снимке Гузь позировала топлес на фоне красных штор и прикрывала грудь руками. Для съемки модель надела черные блестящие штаны с высокой посадкой и открытые босоножки на каблуках.

Источник: Лента.Ру