Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

29 ноября 2019     12
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление. Об этом 28 ноября рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он отметил, что взрослые на первый взгляд люди повели себя недопустимо и даже были готовы затеять драку. Депутат выразил мнение, что делегацию Украины сформировали не из дипломатов, а из тех, кто кидал камни и размахивал цепями перед полицейскими на майдане.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — цитирует Бальбека «РИА Новости».

Парламентарий добавил, что поведение украинцев в ООН стало демонстрацией дикости и презрения к демократическим ценностям, главная из которых — свобода высказываний

Подобные действия украинских дипломатов на международной арене уже не редкость.

В июне делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) пыталась сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля после его слов о Крыме.

Источник: Газета Известия

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