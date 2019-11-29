Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление. Об этом 28 ноября рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он отметил, что взрослые на первый взгляд люди повели себя недопустимо и даже были готовы затеять драку. Депутат выразил мнение, что делегацию Украины сформировали не из дипломатов, а из тех, кто кидал камни и размахивал цепями перед полицейскими на майдане.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — цитирует Бальбека «РИА Новости».

Парламентарий добавил, что поведение украинцев в ООН стало демонстрацией дикости и презрения к демократическим ценностям, главная из которых — свобода высказываний

Подобные действия украинских дипломатов на международной арене уже не редкость.

В июне делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) пыталась сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля после его слов о Крыме.

Источник: Газета Известия