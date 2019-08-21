Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

21 августа 2019     20
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Украинская артистка Оля Полякова обвинила певицу и телеведущую Ольгу Бузову в плагиате. Полякова опубликовала фотоколлажи в своем Instagram.

«Приятно быть цитируемым живым классиком», — написала украинская исполнительница.

Многие подписчики Поляковой поддержали артистку. «У Бузовой получился дешевый плагиат по сравнению с нашей королевой», — написала одна из пользовательниц. «Оля вы настоящая, а Бузова только копия», — отметила другая. «Видно у Бузовой фантазия совсем отсутствует. Подайте на нее суд за плагиат», — добавила третья.

Однако многие пользователи соцсети не согласились с украинской певицей и предположили, что клипы получились похожими из-за тренда на моду 90-х. «Это же типичный образ 90-х. Бузова и не знает скорей всего Полякову», — написала подписчица артистки. «Первый с таким синтезатором был [немецкий поп-певец] Томас Андерс,так что не спорьте», — подчеркнула другая.

В 2017 году Бузову обвинили в плагиате головного убора в виде большой красной розы, который она использовала в своем музыкальном клипе на песню «Хит-парад». Дизайнер из Чебоксар Евгения Озма заявила, что в 2014 году она создала похожий красный головной убор в рамках своей коллекции Strana Ozz, а также провела фотосессию с ним в таком же стиле, как и клип Бузовой. «Я, конечно же, сразу написала ее директору, на что в ответ получила благородное молчание. По мне, это плагиат», — сказала Озма.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Двусторонние отношения и европейская повестка: какие темы обсудят Путин и президент Финляндии на встрече в Хельсинки
Двусторонние отношения и европейская повестка: какие темы обсудят Путин и президент Финляндии на встрече в Хельсинки

21 августа Владимир Путин проведёт переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистё. В преддверии визита президент Финляндии заявил, что одной …


Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Украинская артистка Оля Полякова обвинила певицу и телеведущую Ольгу Бузову в плагиате. Полякова опубликовала фотоколлажи в своем Instagram. «Приятно быть …


СМИ сообщили о поддержке Макроном идеи возвращения России в G7
СМИ сообщили о поддержке Макроном идеи возвращения России в G7

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Об этом 21 …


У президента Уругвая обнаружили рак легких
У президента Уругвая обнаружили рак легких

Президент Уругвая Табаре Васкес заявил о том, что медики обнаружили в его легком злокачественное образование. Об этом пишет El Pais. …


Эксперт увидел угрозу ядерного кризиса из-за новой ракеты США
Эксперт увидел угрозу ядерного кризиса из-за новой ракеты США

Экс-помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Чарльз Фримен заявил, что разработка Вашингтоном новой крылатой ракеты после уничтожения ДРСМД может …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты