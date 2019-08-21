Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Украинская артистка Оля Полякова обвинила певицу и телеведущую Ольгу Бузову в плагиате. Полякова опубликовала фотоколлажи в своем Instagram.

«Приятно быть цитируемым живым классиком», — написала украинская исполнительница.

Многие подписчики Поляковой поддержали артистку. «У Бузовой получился дешевый плагиат по сравнению с нашей королевой», — написала одна из пользовательниц. «Оля вы настоящая, а Бузова только копия», — отметила другая. «Видно у Бузовой фантазия совсем отсутствует. Подайте на нее суд за плагиат», — добавила третья.

Однако многие пользователи соцсети не согласились с украинской певицей и предположили, что клипы получились похожими из-за тренда на моду 90-х. «Это же типичный образ 90-х. Бузова и не знает скорей всего Полякову», — написала подписчица артистки. «Первый с таким синтезатором был [немецкий поп-певец] Томас Андерс,так что не спорьте», — подчеркнула другая.

В 2017 году Бузову обвинили в плагиате головного убора в виде большой красной розы, который она использовала в своем музыкальном клипе на песню «Хит-парад». Дизайнер из Чебоксар Евгения Озма заявила, что в 2014 году она создала похожий красный головной убор в рамках своей коллекции Strana Ozz, а также провела фотосессию с ним в таком же стиле, как и клип Бузовой. «Я, конечно же, сразу написала ее директору, на что в ответ получила благородное молчание. По мне, это плагиат», — сказала Озма.

Источник: Лента.Ру