Украинская промышленность обвалилась

27 февраля 2020     8
Украинская промышленность обвалилась

В январе 2020 года украинская промышленность обвалилась, хуже всего ситуация сложилась в сфере производства электроэнергии, газа и пара — падение за год составило 11,8 процента. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

В целом промышленное производство снизилось на 8,4 процента по сравнению с декабрем 2019 года и на 5,1 процент по сравнению с тем же периодом год назад. При этом в январе 2019 года падение к январю 2018-го было 3,3 процента.

Перерабатывающая промышленность в январе 2020 года сократилась на 3,2 процента, а добывающая — на 4,5 процента. По регионам хуже всего ситуация в Луганской и Тернопольской областях — падение на 26 и 15,1 процента соответственно.

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Рост зарегистрирован в области химической продукции — плюс 24,4 процента по сравнению с январем 2019-го, а также в производстве компьютерной техники — плюс 17,4 процента.

Ранее стало известно, что по итогам 2019 года промышленное производство на Украине сократилось на 1,8 процента. Наиболее сложной ситуация остается в текстильной (минус 9,9 процента), полиграфической (минус 5,8 процента) и машиностроительной (минус 5,6 процента) отраслях промышленности.

В правительстве республики признали, что падение продолжается седьмой месяц подряд. Минэкономики объясняет ситуацию снижением мировых цен на металл, укреплением курса гривны и дополнительными санкциями со стороны России.

Ранее сообщалось, что Украина введет пошлину в размере 50,09 процента на импорт ряда товаров из российской стали — стальной проволоке крученой, тросов, канатов без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного перереза более 3 миллиметров (кроме продукции из коррозионностойкой стали). Поводом для это стали подозрения в демпинге со стороны российских предприятий.

Источник: Лента.Ру

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