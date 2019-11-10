Украинские националисты осадили посольство Польши в Киеве

10 ноября 2019     49
Украинские националисты осадили посольство Польши в Киеве

Группа украинских националистов вышла к польскому посольству в Киеве на акцию в поддержку Игоря Мазура, заместителя командира УНА-УНСО (организация запрещена в России). Об этом сообщает Hromadske.

Протестующие требуют от польских властей освободить ветерана АТО с позывным «Тополь». По заявлению собравшихся, они пришли проинформировать поляков, что те задержали невиновного человека и «этим подыграли России».

Ранее 9 ноября украинские националисты потребовали от украинского МИДа вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.

Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. 11 ноября местный суд рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Россию.

В 2014 году в Москве на Мазура было заведено уголовное дело по статье «Создание устойчивой вооруженной группы».

Источник: Лента.Ру

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