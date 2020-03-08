Украинские националисты призвали сжечь лицей из-за обучения на русском

8 марта 2020     9
Украинские националисты призвали сжечь лицей из-за обучения на русском

Украинские националисты призвали сжечь или хотя бы закрыть львовский лицей №45, в котором возможно обучение на русском языке.

Школу обвинили в украинофобии, пропаганде русского образа жизни и нежелании переходить на «мову», пишет «Страна.ua».

Причиной недовольства стало то, что лицей снова объявил набор в начальные классы с обучением на русском языке. Кроме того, последние опросы родителей школьников показали, что порядка 80% не хотят, чтобы дети учились на украинском языке.

Директор учебного заведения пояснила, что последний принятый радой закон о среднем образовании допускает обучение на русском языке в начальных классах. При этом, по ее словам, радикалы уже призывали сжечь и расстрелять школу.

Националисты также припомнили – в прошлом году лицей набрал всего один украинский класс из четырех возможных.

«Стоит ожидать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов», – возмутился в Facebook активист-националист Игорь Девбич.

«Разогнать ту школу, к чертям собачьим», – призвал пользователь Олег Сыпитый.

«Мой Львов уже не тот. Когда-то Львова и Бандеры боялись и уважали, а сейчас понаехало москалей и права качают», – написал Руслан Потицкий.

«Сжечь нафиг такой лицей», – предложила Наталья Безпалюк.

«Когда-то были еврейские погромы во Львове, скоро придется делать москальские погромы и гнать это быдло обратно на восток домой», – добавил Анатолий Юнак.

7 марта сообщалось, что украинцы затравили 12-летнего сироту Максима Ткачука за исполнение советской песни «Смуглянка» на конкурсе в Лондоне.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Российские Ту-142 подняли в небо британские истребители
Российские Ту-142 подняли в небо британские истребители

Два российских противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над водами трех морей и Атлантического океана. При приближении самолетов к воздушному пространству …


Джаред Лето поднялся на скалу и едва не погиб
Джаред Лето поднялся на скалу и едва не погиб

Актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето едва не погиб, пытаясь подняться на скалу. Об этом он …


Украинские радикалы захотели сжечь русскоязычный лицей
Украинские радикалы захотели сжечь русскоязычный лицей

Во Львове националисты призвали сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом пишет издания Strana.ua со ссылкой на директора …


Украинские националисты призвали сжечь лицей из-за обучения на русском
Украинские националисты призвали сжечь лицей из-за обучения на русском

Украинские националисты призвали сжечь или хотя бы закрыть львовский лицей №45, в котором возможно обучение на русском языке. Школу обвинили …


Роналдиньо оставили под стражей
Роналдиньо оставили под стражей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия. Об этом сообщает Reuters. В субботу, 7 марта, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты