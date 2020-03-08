Украинские националисты призвали сжечь лицей из-за обучения на русском

Украинские националисты призвали сжечь или хотя бы закрыть львовский лицей №45, в котором возможно обучение на русском языке.

Школу обвинили в украинофобии, пропаганде русского образа жизни и нежелании переходить на «мову», пишет «Страна.ua».

Причиной недовольства стало то, что лицей снова объявил набор в начальные классы с обучением на русском языке. Кроме того, последние опросы родителей школьников показали, что порядка 80% не хотят, чтобы дети учились на украинском языке.

Директор учебного заведения пояснила, что последний принятый радой закон о среднем образовании допускает обучение на русском языке в начальных классах. При этом, по ее словам, радикалы уже призывали сжечь и расстрелять школу.

Националисты также припомнили – в прошлом году лицей набрал всего один украинский класс из четырех возможных.

«Стоит ожидать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов», – возмутился в Facebook активист-националист Игорь Девбич.

«Разогнать ту школу, к чертям собачьим», – призвал пользователь Олег Сыпитый.

«Мой Львов уже не тот. Когда-то Львова и Бандеры боялись и уважали, а сейчас понаехало москалей и права качают», – написал Руслан Потицкий.

«Сжечь нафиг такой лицей», – предложила Наталья Безпалюк.

«Когда-то были еврейские погромы во Львове, скоро придется делать москальские погромы и гнать это быдло обратно на восток домой», – добавил Анатолий Юнак.

7 марта сообщалось, что украинцы затравили 12-летнего сироту Максима Ткачука за исполнение советской песни «Смуглянка» на конкурсе в Лондоне.

Источник: Газета Известия