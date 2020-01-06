Украинские подростки ради любви сбежали от родителей и изменили внешность

6 января 2020     8
Украинские подростки ради любви сбежали от родителей и изменили внешность

Двое киевских подростков ограбили родителей, а затем убежали из дома и изменили внешность. Влюбленную пару нашли сотрудники правоохранительных органов в Одессе, пишет издание «Новости Украины».

«Накануне новогодних праздников одесские полицейские получили информацию о том, что несовершеннолетние отправились в Одессу, и немедленно начали интенсивные поиски», — рассказали в украинской полиции.

О сбежавших подростках сообщили их родители. Чтобы их не узнали, 16-летние парень и девушка изменили одежду, прически и покрасили волосы. В Одессе они посуточно снимали жилье и в дальнейшем планировали жить вместе. Когда украденные деньги родителей закончились, они устроились на неофициальную работу в интернете.

Ранее сообщалось о 15-летнем подростке из Москвы, который сбежал от родителей после конфликта из-за стрижки. По данным СМИ, его мать заставляла подстричь волосы, а перед побегам школьник побрился налысо. Его друзья также сообщили о жалобах на унижения со стороны отца.

Источник: Лента.Ру

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