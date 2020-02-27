Украинские предприниматели устроили побоище со стрельбой и взрывами

@RRiabchuk / Twitter

В Харькове в районе крупнейшего рынка города произошла массовая драка с участием около 100 человек. По информации телеканала «Звезда», местные предприниматели поссорились с охраной рабочих, занимающихся строительством проходящей по территории рынка дороги.

Чтобы разнять участников побоища, были привлечены силы спецназа. На место происшествия прибыли также десятки автомобилей скорой помощи и пожарной охраны. Число пострадавших не уточняется.

По информации издания «Strana.ua», конфликт начался на въезд в ТРЦ «Барабашово». Очевидцы утверждают, что слышны звуки стрельбы и взрывов. Полицейские изъяли у участников конфликта несколько резиновых дубинок и газовые баллончики. В Киевский отдел полиции доставили 20 человек для установления личностей и обстоятельств произошедшего, передает «Интерфакс-Украина».

Строительство дороги, соединяющей микрорайон Салтыковка с центром города, было утверждено в октябре 2019 года Харьковским горсоветом. Местные предприниматели выступали против, так как из-за новой дороги их торговые павильоны будут перенесены.

Источник: Лента.Ру