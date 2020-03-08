Украинские радикалы захотели сжечь русскоязычный лицей

Во Львове националисты призвали сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом пишет издания Strana.ua со ссылкой на директора образовательного учреждения Ирину Мельник.

Львовский лицей №45 является крупнейшим русскоязычным лицеем на западе Украины, в котором учатся около тысячи учеников больше двух десятков национальностей.

По ее словам, в последние годы лицей постоянно атакуют радикалы, педагогов обвиняют в пропаганде «русского мира» и «русификации украинских детей». Мельник отметила, что периодически националисты призывают «сжечь, расстрелять» лицей и ищут некую «тайную комнату русского мира».

Националисты также возмущаются, что Львовский городской совет постоянно выделяет средства на деятельность лицея, а в этом году «русскому» учебному заведению купят современный 3D принтер.

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00:03 — 21 января

В январе Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Согласно документу, дети русскоязычных граждан будут изучать родной язык вместе с украинским в начальной школе. В средней школе не менее 80 процентов предметов должно изучаться на украинском языке, а отдельные русскоязычные программы обучения ликвидируются, дети смогут изучать на родном языке только некоторые предметы.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.

Источник: Лента.Ру