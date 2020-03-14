Украинские радикалы направились к посольству России в Киеве

14 марта 2020     16
Украинские радикалы направились к посольству России в Киеве

Колонна бывших участников силовой операции в Донбассе направилась маршем от киевского стадиона ЦСКА к посольству России. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает ТАСС.

Несмотря на введенный в стране карантин из-за распространения коронавируса COVID-19, радикалы — около 200 человек во главе с машиной и флагами «Азов» и Национального корпуса — двигаются по Воздухофлотскому проспекту, полностью перекрытому полицией.

В толпе звучат радикальные и националистические лозунги «Долой Зеленского!», «Никаких договоров с Россией!», «Нам нужна победа!».

11 марта националисты устроили перепалку и попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация «Национальной платформы примирения и единства в Донбассе». Один из радикалов толкнул политика в спину, и тот упал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 марта отметила бездействие украинской полиции, назвав его проявлением «абсолютной никчемности».

Источник: Газета Известия

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