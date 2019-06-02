Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины. Об этом украинский чиновник написал на своей странице в Facebook.

По его словам, руководители всех созванных им на совещание ведомств получат от него поручения в рамках уголовного производства. Также он пообещал лично внести в единый реестр досудебных расследований данные о подготовке неустановленными лицами «совершения особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».

«Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за него бороться!», — написал Матиос, добавив, что если украинцы не будут защищать свою страну, даже «травоядные» станут «хищниками». Примечательно, что сам Матиос является уроженцем Черновицкой области, аннексия которой описана в ролике.

Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192. На момент публикации новости, его посмотрели 4 тысячи человек. Видео сопровождается подписью «история войны из альтернативной реальности» и указанием на то, что ролик является «прологом» к книге, которую пишет загрузивший его пользователь. Также в закрепленном к видео комментарии автор ролика, прикрепив ссылку на статью о Матиосе, пишет о своем удивлении тем, что видео стало вирусным, поскольку, он поделился ссылкой на него лишь с тремя людьми.