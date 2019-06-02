Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

2 июня 2019     8
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины. Об этом украинский чиновник написал на своей странице в Facebook.

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