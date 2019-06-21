Украинские судьи пожаловались на давление от администрации Зеленского
21 июня 2019 20
Администрация президента (АП) Украины попыталась сорвать заседание судейского совета по вопросу избрания членов Конституционного суда (КС) и Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом сообщил глава совета судей Олег Ткачук, пишет «Интерфакс-Украина».
По словам Ткачука, в ночь на пятницу, 21 июня, судьям из разных регионов страны поступали звонки из АП с требованием дать распоряжение членам судов сорвать проведение заседания. Он добавил, что попытки подорвать доверие к способности судов самостоятельно решать проблемы ранее продемонстрировал и заместитель главы администрации Руслан Рябошапка.