Украинские судьи пожаловались на давление от администрации Зеленского

21 июня 2019     20
Украинские судьи пожаловались на давление от администрации Зеленского

Администрация президента (АП) Украины попыталась сорвать заседание судейского совета по вопросу избрания членов Конституционного суда (КС) и Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом сообщил глава совета судей Олег Ткачук, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Ткачука, в ночь на пятницу, 21 июня, судьям из разных регионов страны поступали звонки из АП с требованием дать распоряжение членам судов сорвать проведение заседания. Он добавил, что попытки подорвать доверие к способности судов самостоятельно решать проблемы ранее продемонстрировал и заместитель главы администрации Руслан Рябошапка.

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