Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией

25 августа 2019     8
Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией

Украинский актер Алексей Горбунов пожаловался на испытываемые мучения, из-за плохих отношений его страны с Россией.

В интервью телеканалу ТСН 24 августа он заявил, что из-за сложившейся ситуации у него «сердце кровью обливается». При этом он отметил, что не может предсказать, сколько времени у государств может уйти на примирение.

«Я не могу знать этого, я же не политик. <…> Я жду не дождусь, когда это все закончится», — пожаловался Горбунов.

Кроме того, он раскритиковал действующий запрет на прямые авиарейсы из Украины в Россию.

«Это же не я такие законы придумываю. Я уже три года об этом говорю: я против всех списков, я против всего, что приносит «геморрой» людям, против всех запретов и правил, усложняющих жизнь людей со всех сторон», — добавил актер.

Помимо этого, Горбунов добавил, что у него прекрасные отношения с Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем, а также с коллегами из Санкт-Петербурга.

18 августа продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился с просьбой к украинскому президенту Владимиру Зеленскому разрешить посетить Украину.

Источник: Газета Известия

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