Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Источник: Лента.Ру
Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Источник: Лента.Ру
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Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщает офицер пресс-службы управления Народной …
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