Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко .

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщает офицер пресс-службы управления Народной …



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