Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив

Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом в интервью изданию «Би-би-си Украина» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Руслан Хомчак.

По его словам, на данный момент Киев не может себе позволить такую операцию, потому что у него «нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать». Хомчак считает, что в первую очередь необходимо преодолеть последствия предыдущего прохода, в частности — освободить задержанных в России моряков.

При этом он отметил, что уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, объясняя это тем, что Россия «свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации». «Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив», — сказал Хомчак, отмечая, что Украина не собирается сдавать свои позиции в Азовском море.