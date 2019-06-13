Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив

13 июня 2019     22
Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив

Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом в интервью изданию «Би-би-си Украина» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Руслан Хомчак.

По его словам, на данный момент Киев не может себе позволить такую операцию, потому что у него «нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать». Хомчак считает, что в первую очередь необходимо преодолеть последствия предыдущего прохода, в частности — освободить задержанных в России моряков.

При этом он отметил, что уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, объясняя это тем, что Россия «свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации». «Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив», — сказал Хомчак, отмечая, что Украина не собирается сдавать свои позиции в Азовском море.

Сейчас читают:

На какие российские города нацелены ракеты НАТО
На какие российские города нацелены ракеты НАТО

В начале 2018 года стрелка на символических часах «судного дня» в очередной раз придвинулась ближе к полуночи. Её активно подталкивали вперёд растущие …


Севастопольские полицейские вернули маме пропавшую трёхлетнюю дочку
Севастопольские полицейские вернули маме пропавшую трёхлетнюю дочку

В адрес начальника УМВД России по Севастополю генерал-майора полиции Василия Павлова пришло благодарственное письмо от жительницы города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  …


Обменные гастроли: «луначарцы» уезжают, а свою сцену отдают новосибирцам
Обменные гастроли: «луначарцы» уезжают, а свою сцену отдают новосибирцам

Спектаклем «Мастер и Маргарита» по произведению Михаила Булгакова откроет свои гастроли в Новосибирске Севастопольский академический русский драматический театр имени А. …


Чтобы найти в парке трехлетнюю дочь, маме понадобилась помощь полиции
Чтобы найти в парке трехлетнюю дочь, маме понадобилась помощь полиции

Во время прогулки в парке Победы женщина на минуту отвлеклась, и в этот момент ее маленькая дочка уехала на самокате …


Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив
Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив

Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом в интервью изданию «Би-би-си Украина» заявил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты