Украинский депутат объяснил важность диалога с Россией

13 июня 2019     28
Украинский депутат объяснил важность диалога с Россией

Украина сможет найти «ответы на все вопросы», только если начнет диалог с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа- За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne 12 июня.

По его словам, переговоры с Россией приведут к установлению мира и снижению тарифов на Украине.

Шуфрич отметил, что президент Украины Владимира Зеленского и другие политики отвечать за слова и поступки. Так нардеп отреагировал на заявление представителя Зеленского о высоких тарифах ЖКХ в стране. По его словам, украинский президент «шутил про высокие тарифы, но не обещал их снизить».

Ранее в раде заявили, что Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе.

Источник: Газета Известия

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