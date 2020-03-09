Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

9 марта 2020     21
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.

«Наша фракция обязательно будет праздновать, чествовать память великой победы и присутствовать в Москве на параде», — сказал украинский депутат.

По мнению Кивы, Украине необходимо находить точки соприкосновения для урегулирования конфликта с Россией, а также внутри страны. Он выразил мнение, что одной из таких точек может стать победа СССР в Великой Отечественной войне.

29 февраля глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая.

На Украине с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако по факту этот праздник игнорируется украинскими властями, основные мероприятия проходят 8 мая. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Нефть марки Brent обновила минимум с февраля 2016 года
Нефть марки Brent обновила минимум с февраля 2016 года

01:35 RT Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась …


Миру предсказали нефть за 20 долларов
Миру предсказали нефть за 20 долларов

Аналитики Goldman Sachs предсказали падение цен на нефть до 20 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg. По словам экспертов, …


Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы …


Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Украинский журналист Станислав Асеев, осужденный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за шпионаж, назвал войну за Донбасс проигранной. Об этом …


Disney снимет мини-сериал по мотивам фильма «Красавица и чудовище»
Disney снимет мини-сериал по мотивам фильма «Красавица и чудовище»

Создатели фильма «Красавица и чудовище» приступили к работе над мини-сериалом по мотивам сказки для стримингового сервиса Disney+, пишет The Hollywood …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты