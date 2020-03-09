Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.

«Наша фракция обязательно будет праздновать, чествовать память великой победы и присутствовать в Москве на параде», — сказал украинский депутат.

По мнению Кивы, Украине необходимо находить точки соприкосновения для урегулирования конфликта с Россией, а также внутри страны. Он выразил мнение, что одной из таких точек может стать победа СССР в Великой Отечественной войне.

29 февраля глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая.

На Украине с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако по факту этот праздник игнорируется украинскими властями, основные мероприятия проходят 8 мая. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

Источник: Лента.Ру