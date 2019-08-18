Украинский депутат рассказал об уничтожении производства в стране

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил об угрозе уничтожения украинского производства в будущем. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В качестве примера Мураев привел Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова. По его словам, производство оставили без новых заказов и денег на разработку. Кроме того, за невыполненные контракты бюро грозит штраф, который, по мнению депутата, заблокирует его работу. Он подчеркнул, что под угрозой исчезновения оказалось одно из ведущих предприятий страны.

«В последние годы вместо украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники власть закупает импортные аналоги, убивая свое производство и научно-техническое будущее страны. Наши соседи устраняют украинских производителей, как конкурентов руками нашей же власти», — подытожил Мураев.

Ранее Мураев заявил, что инфраструктура Украины в большинстве своем состоит из построенного во времена СССР. Он также выразил сожаление, что стройками постсоветской эпохи гордиться не получается, так как они проходили «только на словах и в воображении нынешних министров».

Источник: Лента.Ру