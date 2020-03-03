Украинский и российский хоккеисты подрались в Ташкенте

3 марта 2020     4
Украинский и российский хоккеисты подрались в Ташкенте

Драка произошла между украинским и российским хоккеистами во время матча узбекского «Хумо» и башкирского «Тороса», проходившего в Ташкенте.

Видео инцидента появилось февраля на YouTube-странице телеканала Sports UZ.

Участниками потасовки стали украинец Игорь Мережко из «Хумо» и россиянин Андрей Банников, выступающий за «Торос».

Как отметили комментаторы, Мережко превосходит Банникова по комплекции и обладает большим опытом в драках на льду, однако россиянин не спасовал и дал отпор обидчику.

При этом на кадрах видно, что украинец, похоже, доволен произошедшим. После драки он победно махал руками и «заводил» трибуны. Тем не менее судьи отправили его на скамейку штрафников.

Игра в 1/8 финала ВХЛ проходила еще 26 февраля. «Хумо» победил «Торос» (4:1). 4 марта команды встретятся снова.

В октябре сообщалось, что хоккеисты Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) заработали 258 минут штрафа за массовую драку. Драка произошла между командами «Алтай У-К» и «Сибирские снайперы».

Источник: Газета Известия

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