Украинский МИД рассказал о принуждении к признанию оккупации Крыма

26 июня 2019     15
Украинский МИД рассказал о принуждении к признанию оккупации Крыма

МИД Украины выразил протест против невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Как отмечается, этот протест стал реакцией на российскую ноту, в которой украинской стороне предлагается предоставить письменные гарантии, что в случае передачи Россией 24 задержанных моряков, на Украине продолжится их уголовное преследование в соответствии с российским законодательством. МИД страны назвал это предложение неприемлемым и обостряющим конфликт между Киевом и Москвой.

Украинский МИД в очередной раз потребовал вернуть задержанных моряков и три арестованных украинских корабля без каких-либо дополнительных условий и уведомил об этом требовании Международный трибунал.

Глава ведомства Павел Климкин на своей странице в Facebook также говорит, что Украина не будет выполнять требования России. По его словам, направленной Киеву нотой Москва пытается вынудить Украину «косвенно признать оккупацию Крыма».

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