Украинский министр назвал большой честью возвращение бизнеса из России

28 декабря 2019     14
Украинский министр назвал большой честью возвращение бизнеса из России

Украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о предоставлении возможности российским гражданам подавать в будущем документы для получения украинского электронного гражданства. Об этом он рассказал в интервью «НВ».

«Для нас будет большой честью, если российские предприниматели захотят вести здесь бизнес и открывать свои компании», — заявил Федоров. По его словам, уход на Украину российского капитала станет «расшатыванием их экономики изнутри».

«Что может быть хуже [для России], если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну?», — заявил вице-премьер.

При этом он добавил, что речь не идет о полноценном гражданстве, а только о предоставлении статуса резидента. «И в нем я ничего плохого не вижу», — резюмировал Федоров.

Ранее уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что в случае присутствия российских граждан среди основателей украинских компаний, покупающих в стране земли сельскохозяйственного назначения, власти будут применять механизм спецконфискации.

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Источник: Лента.Ру

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