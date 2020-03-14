Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

14 марта 2020     14
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса. Об этом сообщил депутат партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, украинский министр выступил с подобным заявлением на заседании профильного комитета Рады. «Пожалуйста, проведите тренинг им хотя бы, что не надо так говорить!» — написал Железняк.

Как передает РИА Новости, Емец во время выступления сослался на медицинские исследования и заявил, что вирус не затрагивает детей. Позднее он извинился за свои слова, признав, что это ошибка.

13 марта на Украине зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом, — умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области. Она могла заразиться коронавирусом 3 марта, поцеловав икону в местном замке-музее «Радомысль», который до этого посетила группа туристов из Италии.

Позднее президент страны Владимир Зеленский обратился к нации в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Он напомнил, что в ночь на 16 марта Украина закрывает регулярное авиасообщение с другими странами, и посоветовал украинцам до этого момента вернуться на родину.

Источник: Лента.Ру

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