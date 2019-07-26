Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса

26 июля 2019     44
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно по «хорватскому сценарию». Об этом он рассказал на YouTube-канале политолога Юрия Романенко.

Левченко пояснил, что такой план действий предполагает ввод иностранных войск на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и разоружение народной милиции. Это позволит решить вопрос выборов в ДНР и ЛНР, а также оставить ополченцев без оружия и добиться вывода незаконных вооруженных формирований.

Источник: Лента.Ру

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