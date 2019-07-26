Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно по «хорватскому сценарию». Об этом он рассказал на YouTube-канале политолога Юрия Романенко.
Левченко пояснил, что такой план действий предполагает ввод иностранных войск на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и разоружение народной милиции. Это позволит решить вопрос выборов в ДНР и ЛНР, а также оставить ополченцев без оружия и добиться вывода незаконных вооруженных формирований.
Источник: Лента.Ру
|
Названы самые дешевые для отдыха курортные поселки Крыма
В ТОП курортов Крыма, популярных для самого бюджетного отдыха в последнем месяце лета, входят поселки Угловое, Стерегущее, Прибрежное, Кипарисное, Уютное, …
|
Россияне стали чаще выбирать Крым для отдыха
Доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на лето достигла 45% от всех продаж и выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. …
|
Воду на проспекте Генерала Острякова дадут к вечеру
В связи с аварийными работу воду в районе проспекта Генерала Острякова включат к вечеру, сообщил севастопольский “Водоканал”. К 17:00 вода …
|
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно по «хорватскому сценарию». …
|
Бывшая супруга баскетболиста НБА Райта призналась в убийстве своего мужа
Вдова баскетболиста НБА Лоренцена Райта Шерра Райт призналась в его убийстве, спустя девять лет после его смерти. Об этом сообщило …