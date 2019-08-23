Украинский режиссер устал видеть «уродов у власти» и покинул страну

23 августа 2019     19
Украинский режиссер устал видеть «уродов у власти» и покинул страну

Украинский режиссер российского происхождения Кристиан Жереги заявил, что покидает Украину, потому что устал видеть «уродов у власти» и беззаконие. Соответствующее заявление деятель культуры сделал на своей странице в Facebook.

Жереги также поведал о том, что устал видеть, как украинский флаг «стал “неактуален”». «Не за то, чтобы страной правил этот клоун, воевали и отдавали жизнь и здоровье. Не ради воров, пилящих госкиношные деньги снималось кино», — написал режиссер. По его словам, перед ним были варианты работать журналистом в России и открыты дороги в США, Канаду и Австрию, но он выбрал Украину и «до сих пор не жалеет».

Он отметил, что возвращаться в Киев «пока у власти вся эта шобла (компания, банда — прим. «Ленты.ру») не собирается и выразил надежду, что они «не угробят построенный нами дом».

Кристиан Жереги родился в Москве, учился на режиссёрском факультете ВГИКа. Позднее переехал в Молдавию, где с 2010 года является членом Союза кинематографистом. В мае 2015 года он получил гражданство Украины, а годом ранее устроился работать режиссером на украинский телеканал «1+1». Также известно, что Жереги был добровольцем одного из батальонов, принимал участие в конфликте на юго-востоке страны на стороне Киева и был активистом Майдана.

Источник: Лента.Ру

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