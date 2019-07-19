Украинский ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных клиентов

В пиццерии в украинских Черновцах прикрепили на входе в ресторан табличку с оскорблением в адрес русскоговорящих клиентов, сообщает в пятницу, 19 июля, «РИА Новости» со ссылкой на Страна.ua.
Сотрудники ресторана наклеили на двери ресторана перечеркнутое изображение свиньи в цветах флага РФ. Они отметили, что в заведение заходит много пророссийски настроенных людей, которые не говорят ни на украинском, ни на английском языках. При этом персонал принципиально не общается на русском.
«Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению», — подчеркнули сотрудники пиццерии. Они не уточнили, почему наклеили на двери именно свинью.
16 июля на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подписал уже бывший президент страны Петр Порошенко в мае этого года.
Украинский язык признается единственным государственным. Все органы власти, официальные лица и СМИ обязаны использовать только украинский язык. За соблюдением закона будет следить специальная комиссия. Нарушения караются крупным денежным штрафом.
17 июля источник в Киеве рассказал «Известиям», что в планах команды президента Украины Владимира Зеленского «смягчить языковую политику и фасадно расширить права русского и других языков».
Источник: Газета Известия
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