Украинский сайт удалил материалы с оскорблениями гимна РФ

23 августа 2019     20
Украинский сайт удалил материалы с оскорблениями гимна РФ

Украинский новостной портал nv.ua ограничил доступ к контенту, оскорбляющему гимн России. Об этом сообщается в пятницу, 23 августа, на сайте Роскомнадзора.

«По требованию Роскомнадзора администрация nv.ua удалила материалы, в неприличной форме оскорбляющие государственный гимн Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом было исполнено требование Генпрокуратуры РФ, поступившее в Роскомнадзор ранее.

Как сообщает ТАСС, 19 августа в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры России об ограничении доступа к информации на двух сайтах. По данным Центра противодействия ГУ МВД РФ, материалы на сайтах zapretno.info и nv.ua «оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним».

В адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров направили уведомления об удалении информации. Поскольку в указанный срок требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов был ограничен операторами связи на территории России.

Накануне сообщалось, что администрация Twitter по требованию Роскомнадзора удалила сообщение пользователя с изображением, оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации

Источник: Газета Известия

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