Украинский суд арестовал танкер за поставку топлива в Севастополь

19 августа 2019     12
Украинский суд арестовал танкер за поставку топлива в Севастополь

Херсонский апелляционный суд арестовал судно Mriya, которое поставляло топливо для подразделений российского Черноморского флота. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает «Интерфакс».

13 августа Херсонский городской суд отказал в аресте этого судна. Так называемая прокуратура Автономной республики Крым, базирующаяся в Киеве и подчиняющаяся украинским властям, подала апелляцию и добилась ареста корабля.

Как сообщалось 11 августа, украинские силовики провели обыск танкера. Следователи считают, что это судно еще летом 2015 года носило название «Вилга» и занималось поставкой нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота в Севастополь. По их словам, подобные действия экипажа нарушают введенный Киевом запрет на заход в порты Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Тогда за присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итогов голосования и считает полуостров украинской территорией.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Тучная модель показала обнаженное тело и обрадовала фанатов
Тучная модель показала обнаженное тело и обрадовала фанатов

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм показала поклонникам фрагмент своего обнаженного тела. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте в воскресенье, 18 …


Украинский суд арестовал танкер за поставку топлива в Севастополь
Украинский суд арестовал танкер за поставку топлива в Севастополь

Херсонский апелляционный суд арестовал судно Mriya, которое поставляло топливо для подразделений российского Черноморского флота. Об этом в понедельник, 19 августа, …


Более 200 севастопольцев готовы выкупить землю по льготным ставкам
Более 200 севастопольцев готовы выкупить землю по льготным ставкам

В департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя обратилось 224 собственника индивидуальных жилых/садовых домов и коммерческих объектов, желающих выкупить земельный …


На Украине арестован танкер, который поставлял топливо для ЧФ РФ
На Украине арестован танкер, который поставлял топливо для ЧФ РФ

Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер Mriya, который подозревают в поставках топлива Черноморскому флоту России. Об этом сообщила пресс-служба …


Подозреваемый в поставках топлива в Крым танкер арестован на Украине
Подозреваемый в поставках топлива в Крым танкер арестован на Украине

Апелляционный суд Херсонской области Украины арестовал танкер Mriya (Мрия), который якобы поставлял топливо в Севастополь, сообщает информационное агенство ТАСС.  По данным …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты