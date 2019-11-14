Украинский суд освободил организатора «убийства» Бабченко

14 ноября 2019     23
Украинский суд освободил организатора «убийства» Бабченко

Киевский суд удовлетворил апелляцию Бориса Германа, которого признали виновным в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, и отпустил его на свободу. Об этом изданию «Укринформ» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гаевская.

По ее словам, жалоба Германа была удовлетворена на слушаниях 13 ноября. При этом, как утверждает Гаевская, Германа освободили «в связи с состоянием здоровья». Дело рассматривали в закрытом режиме, прокуратура выступала против освобождения.

Гаевская отмечает, что решение о дальнейшем обжаловании судебного вердикта будет принято в прокуратуре после подробного ознакомления с его полным текстом.

В сентябре 2018 года Борис Герман был приговорен киевским судом к 4,5 годам лишения свободы. До этого он признал вину и пошел на сделку со следствием. В Службе безопасности Украины (СБУ) говорили, что он «дает очень интересные показания, которые в дальнейшем будут проверяться и документироваться».

СБУ обвинила исполнительного директора ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Бориса Германа в организации покушения на Бабченко. 29 мая СБУ устроила инсценировку убийства журналиста, после чего Герман был задержан. На следующий день Бабченко «воскрес», а украинские правоохранительные органы заявили, что якобы имеющий тесные связи с Россией Герман готовил убийство нескольких десятков проживающих на Украине человек. Сам Герман свою вину отрицал и утверждал, что участвовал в контрразведывательной операции СБУ.

Источник: Лента.Ру

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