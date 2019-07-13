Украинский телеканал обратился к Зеленскому после обстрела из гранатомета

13 июля 2019     17
Украинский телеканал обратился к Зеленскому после обстрела из гранатомета

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также силовым ведомствам страны в связи с обстрелом здания телеканала из гранатомета. Текст обращения приводится на сайте СМИ.

«Вы должны четко и решительно сказать: “На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ”. Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран “Большой семерки”, куда мы уже обратились за поддержкой», — сказал Бенкендорф.

Он попросил администрацию Зеленского, правительство, генерального прокурора и Службу безопасности Украины (СБУ) немедленно осудить нападение на телеканал. Гендиректор также сообщил, что охрана здания будет усилена.

Неизвестный обстрелял здание «112 Украина» в ночь на субботу, 13 июля. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили тубус гранатомета. Никто не пострадал. Возбуждено дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»). Сейчас правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелка.

Накануне, 12 июля, журналисты телеканала обратились в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить редакцию от радикалов, запугивающих коллектив.

Источник: Лента.Ру

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