Украинский футболист отомстил назвавшему его бандеровцем поляку

Польско-украинский футболист «Ягеллонии» Тарас Романчук не пожал руку назвавшему его бандеровцем игроку «Вислы» Доминику Фурману перед матчем национального чемпионата. Спортсмены являются капитанами своих команд, уточняет агенство УНИАН.

Журналисты отмечают, что перед началом игры футболисты подошли к арбитрам. Фурман протянул Романчуку руку, однако тот демонстративно отказался ее пожать.

Конфликт между спортсменами произошел в 2018 году во время матча между «Ягеллонией» и «Вислой». Во время потасовки Фурман обозвал соперника бандеровцем, после чего польский футбольный союз начал расследование.

Романчук родился на Украине, однако большую часть карьеры прожил в Польше. Он имеет двойное гражданство: в 2018-м спортсмен получил польский паспорт. Тогда же он дебютировал за сборную этой страны.

5 октября бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, как его соотечественника заставили извиниться в Польше за бандеровский флаг.

Во время Волынской резни в 1943 году украинскими националистами были убиты 100 тыс. поляков, главным образом детей, женщин и стариков. В последние годы на Украине проводится политика героизации членов украинской повстанческой армии ОУН-УПА (запрещена в РФ).

Источник: Газета Известия