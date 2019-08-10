Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям Донбасса

10 августа 2019     14
Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям Донбасса

Командование украинской операции объединенных сил (ООС) направило на передовую снайперов, разрешив им стрелять по мирным жителям и военнослужащим самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 10 августа, заявил начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Безсонов отметил, что в указаниях говорится о праве снайперов «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности». По его словам, такие указания украинского командования нацелены на активизацию военных действий, а также они противоречат не только условиям нового перемирия, но и международным конвенциям.

Ранее 10 августа Безсонов заявил, что украинские силовики укрепляют свои позиции в районе Мариуполя. По его словам, это может привести к новому витку конфликта. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассказали, что командование украинской армии перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП).

В Донбассе 21 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Меры по соблюдению перемирия согласовали на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

Источник: Газета Известия

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