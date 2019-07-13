Украинского генерала впечатлили учения российских десантников в Крыму

13 июля 2019     20
Украинского генерала впечатлили учения российских десантников в Крыму

Учения российского десанта в Крыму испугали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковника Игоря Смешко.

Он отметил, что десантники смогли высадиться на малой высоте в условиях очень сложного рельефа на мыс Опук. По его словам, в случае военного противостояния Украине будет практически нечего противопоставить РФ.

«Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире? <…> У нас есть 50 тыс. солдат и все. Нам нужно беспокоиться об укреплении вооруженных сил, у нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

11 июля Минобороны РФ сообщило, что около 2,5 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения десантировались в восточной части Крыма в рамках совместного летно-тактического учения ВДВ и Военно-транспортной авиации.

Военные десантировались с высоты 600 м из 40 самолетов Ил-76, продемонстрировав слаженные действия и выполнив поставленные задачи.

Источник: Газета Известия

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