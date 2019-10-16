Украинского премьера уличили в фальсификации докторской степени

16 октября 2019     11
Украинского премьера уличили в фальсификации докторской степени

Информация об ученой степени премьер-министра Украины Алексея Гончарука не соответствует действительности. На это обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий, опубликовавший ролик с расследованием на своем канале в YouTube.

По его словам, в публикациях украинских СМИ, появившихся во время назначения Гончарука на пост премьера, присутствовали данные о наличии у политика степени «доктора философии в области права». Однако данная информация отсутствует в его биографии, которая опубликована на сайте украинского правительства. По словам Шария, ранее пресс-служба премьера в ответе на запрос подтвердила, что степень доктора наук у Гончарука отсутствует.

В то же время, заявляет блогер, данные о наличии степени были опубликованы в СМИ, непосредственно связанных с премьером. Однако после подачи официального запроса, информация исчезла с сайтов, в том числе со страницы с его биографией в «Википедии».

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Сам Гончарук объяснил, что степень он приобрел благодаря диплому негосударственного образца, из-за чего соответствующая информация не отражена на сайте украинского правительства, сообщает «Украинская правда». «Я не ученый, никогда наукой профессионально не занимался. Я не думаю, что это достаточное основание, чтобы указывать это как официальную ступень в биографии», — резюмировал премьер.

14 октября стало известно, что Гончарук посетил концерт неонацистской группы «Сокира Перуна». Организатором мероприятия выступил Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины. В качестве доказательства приводились фото с политиком на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве символики. В то же время сам Гончарук заявил, что посетил мероприятие с целью провести встречу с представителями «Движения ветеранов Украины».

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Источник: Лента.Ру

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