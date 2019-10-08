Украинского рабочего насмерть залило расплавленным металлом

8 октября 2019     16
Украинского рабочего насмерть залило расплавленным металлом

На Побугском ферроникелевом комбинате в Кировоградской области Украины рабочего залило расплавленным металлом, пишет Корреспондент.net.

Инцидент произошел 4 октября в результате разлива металло-шлаковой смеси. Сотрудник завода получил ожоги почти 90 процентов тела. Сообщается, что врачи в течение двух дней боролись за жизнь 63-летнего мужчины, однако спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в результате падения строительного подъемника на юге Москвы погиб один человек, еще двое пострадали. Строительная люлька упала с крыши девятиэтажного здания, в ней находились трое рабочих. Один из них скончался на месте, другие получили травмы и доставлены в больницу. По данным СМИ, подъемник внезапно оборвался в ходе ремонтных работ.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Спасатели вынесли подростка из горящего подземного сооружения на улице Курчатова
Спасатели вынесли подростка из горящего подземного сооружения на улице Курчатова

Сотрудникам МЧС Севастополя поступило сообщение из Института ядерной энергии и промышленности. Работник учебного заведения рассказал, что на улице Курчатова горит …


Заместители губернатора Севастополя избавились от приставки и.о.
Заместители губернатора Севастополя избавились от приставки и.о.

В своих должностях утверждены Денис Солодовников, Владимир Базаров, Александр Кулагин, Мария Литовко, Светлана Пирогова, Алексей Парикин и Ольга Тимофеева. Решение …


Украинского рабочего насмерть залило расплавленным металлом
Украинского рабочего насмерть залило расплавленным металлом

На Побугском ферроникелевом комбинате в Кировоградской области Украины рабочего залило расплавленным металлом, пишет Корреспондент.net. Инцидент произошел 4 октября в результате …


Недокуренную Уинстоном Черчиллем сигару выставили на аукцион
Недокуренную Уинстоном Черчиллем сигару выставили на аукцион

Сигару, которую начал курить и бросил в лондонском театре Колизеум премьер-министр Великобритании в 1940-45 и 1951-55 гг. Уинстон Черчилль, выставили …


Эй, король, а чего ты ждал?!
Эй, король, а чего ты ждал?!

Свадьбу русской модели Оксаны Воеводиной с королём Малайзии обсуждала вся страна, а про развод теперь говорят по всему миру. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты