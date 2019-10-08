Украинского рабочего насмерть залило расплавленным металлом

На Побугском ферроникелевом комбинате в Кировоградской области Украины рабочего залило расплавленным металлом, пишет Корреспондент.net.
Инцидент произошел 4 октября в результате разлива металло-шлаковой смеси. Сотрудник завода получил ожоги почти 90 процентов тела. Сообщается, что врачи в течение двух дней боролись за жизнь 63-летнего мужчины, однако спасти его не удалось.
Ранее сообщалось, что в результате падения строительного подъемника на юге Москвы погиб один человек, еще двое пострадали. Строительная люлька упала с крыши девятиэтажного здания, в ней находились трое рабочих. Один из них скончался на месте, другие получили травмы и доставлены в больницу. По данным СМИ, подъемник внезапно оборвался в ходе ремонтных работ.
Источник: Лента.Ру
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