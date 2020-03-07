Украинского сироту затравили за песню «Смуглянка» в честь 75-летия Победы

Украинского сироту из Волыни Максима Ткачука затравили за песню «Смуглянка», которую он исполнил на конкурсе в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

12-летний мальчик из села Турийск занял первое место на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, Великобритания. Видеозапись его выступления была размещена в Youtube.

Однако украинские СМИ обвинили Ткачука в пропаганде так называемого «русского мира», некоторые депутаты поддержали их позицию. Так, депутат Волынского облсовета от партии «Свобода» Александр Пирожик публиковал ссылки на все оскорбительные статьи в адрес победителя конкурса на своей странице в социальной сети. Его подписчики назвали конкурс «кремлевским и пропагандистским», а мальчика обозвали «выродком», «оккупантом» и обвинили в предательстве.

12-летний Ткачук ответил хейтерам. По его словам, то, что он спел песню в честь 75-летия Победы, не означает, что ему должны писать гадости. «Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю», — приводит издание слова мальчика.

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Источник: Лента.Ру