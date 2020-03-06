Украинского шахматиста и его подругу нашли мертвыми в Москве

6 марта 2020     16
Украинского шахматиста и его подругу нашли мертвыми в Москве

На западе Москвы обнаружены мертвыми 27-летний украинский шахматист Станислав Богданович и его 19-летня подруга, сообщил 5 марта РЕН ТВ.

В управлении СК по столице отметили, что тела нашли в квартире по улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти нет. Телеканал отмечает, что на головах у погибших были пакеты.

Богданович является чемпионом Украины по шахматам, в 2017 году стал гроссмейстером. Недавно принял участие в шахматном интернет-матче между Россией и Украиной. При этом выступал за сборную России, из-за чего подвергся критике в Сети.

Обнаруженная вместе с ним девушка была студенткой МГУ и также увлекалась шахматами.

Обстоятельства их гибели устанавливаются. На месте происшествия работают следователи.

Источник: Газета Известия

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