Украину назвали инструментом Запада для войны с Россией

14 декабря 2019     12
Украину назвали инструментом Запада для войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин назвал Украину инструментом Запада для войны с Россией. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, «западным кураторам» Киев нужен для двух целей. «Первая — разграбление ресурсов, вторая — использование Украины против России», — пояснил Кузьмин. Он добавил, что бывший президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение с западными странами, согласно которому ему позволяли «воровать» взамен на агрессивные действия в сторону России.

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В сентябре директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Запад отказался от поддержки Украины и «перешел на сторону» России. По словам эксперта, на международной арене произошло изменение баланса сил. Он пояснил, что Запад ослабел, а Россия, напротив, усилила свое влияние. «Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — отметил Перепелица.

Источник: Лента.Ру

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