Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»

Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Митинги начались в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье и других населенных пунктах. Собравшиеся считают, что подписание документа означает «капитуляцию Украины», и требуют отказаться от его заключения.

На акции протеста в центре Киева собрались около двух тысяч человек. Митингующие скандировали «Нет капитуляции!», «Вова, выходи!» и другие лозунги. Позже активисты направились к офису президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Лента.Ру