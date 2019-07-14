Украину предостерегли от «дикой» политики против России

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко рассказал в эфире телеканала «112 Украина», что «дикая» экономическая политика властей страны по отношению к России привела к негативным последствиям.

Бойко считает, что из-за этого украинцы лишились сотен тысяч рабочих мест, а национальная валюта — гривна — сильно ослабла. По его словам, «истерики в парламенте» не остановили полностью торговлю с Россией, однако привели к тому, что Киев покупает у Москвы больше, чем продает.

Политик подчеркнул, что следствием неграмотной экономической политики украинских властей стало отрицательное сальдо в три миллиарда долларов, а также большой внешний долг перед Международным валютным фондом (МВФ) и другими партнерами. Бойко подчеркнул, что решить эту проблему поможет налаживание внешней торговли с Россией.

10 июля Бойко и глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Тогда политик заявил, что наиболее реальный способ решить газовый спор между странами — это создать консорциум, который учел бы интересы Москвы как поставщика газа, Киева как транзитера, а также стран Европейского союза как потребителей.

Источник: Лента.Ру